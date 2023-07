Aus für „Wiener Zeitung“: „Ein Armutszeugnis!“

In diesem Zusammenhang gibt es auch pragmatischere Wortmeldungen, in denen es einen anderen Grundtenor gibt: Ihnen zufolge war „das Schließen der Zeitung die richtige Entscheidung“. So formuliert es blauerScorption und meint, es gebe wichtigere Dinge. Andere sind der Ansicht, sie wäre „einfach nicht mehr zeitgemäß“ gewesen.