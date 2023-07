F1-Hit in Spielberg: Diese Promis werden erwartet

Auch Rennfilm-Regisseur zu Gast

Auch Regisseur und Produzent Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“), der gerade zusammen mit Brad Pitt an einem Formel 1-Film arbeitet, ist in der Obersteiermark zu Gast. Angekündigt sind auch noch der britische TV-Koch Gordon Ramsay, der auch schon im Vorjahr in Spielberg dabei war und der deutsche Fernsehmoderator Elton.