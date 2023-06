Fahrer wollte Lkw-Brand mit Wasserflasche löschen

Feuer und Rauch bemerkte am Freitag ein Lkw-Fahrer auf der Brennerautobahn in Tirol an seinem Sattelschlepper. Er hielt an und versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Zum Glück kamen ihm rasch Einsatzkräfte zu Hilfe. Diese überstanden den Einsatz jedoch nicht unbeschadet!