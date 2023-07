Günther: Giftler, Gammler, Plattensammler

Chronologisch, mit Mundart und noch mehr Lokalkolorit folgt man dem Protagonisten mit viel Humor, Insiderwissen und so mancher Tragik durch alle Höhen und Tiefen seines Lebens. Und fürwahr: Von beiden hat der Günther mehr erlebt als so manch anderer. Geboren und aufgewachsen in den Nachkriegswirren Wiens, befand sich der rebellische Jugendliche früh in einer Zwickmühle. Über die wenigen Möglichkeiten, in den Frühzeiten der Wiener Konzertlandschaft Gigs von den Pretty Things, den Rolling Stones und Status Quo zu sehen (oder, wie im Falle von Jimi Hendrix, nicht zu sehen) bis hin zum Kampf gegen die konservativen Älteren entwickelt sich im jungen Mann eine Rebellion, die sich in drei große Lieben niederschlägt: Rock’n’Roll, lange Haare und die Wiener Austria.