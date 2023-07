Doch zurück zur Reise des so unterschiedlichen Duos. „Wir haben in unserer Rolle eigentlich nichts mehr zu verlieren. Und das ist eine große Freiheit und eigentlich sehr schön“, erzählt Tiesel. Zeit für einen privaten Roadtrip? „Nein, ich bin eine Zurückzieherin, eine Stille“, lacht Ostermayer. „Ich reise sehr gerne, aber man kann besser alles aufnehmen, wenn man nicht in Gesellschaft ist oder man Rücksicht nehmen muss. Ich mach das gerne alleine.“