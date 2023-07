Stiftungsrat: „ORF ist zu alt und zu erstarrt“

Lob für ORF-Chef Weißmann

Einsparungen seien ein Teil des ORF-Betriebs, das würde auch in Zukunft so sein. Im Gegensatz zur Regierung entfielen auf ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lobende Worte: Die Verhandlungen zur künftigen ORF-Haushaltsabgabe seien von Weißmann konstruktiv geführt worden - im Gegensatz zur Regierung, die mit ihrer Vorgangsweise die Medienbranche in ein Minenfeld verwandelt habe.