Eiszeit: Das kommt den Steirern in die Tüte

Von Ziegenkäse über Matcha Waldbeere bis zu Almond Fudge Fantasy - an der Eistheke kann sich bei Naschkatzen ob der grenzenlosen Sortenvielfalt schon mal Verwirrung einstellen. Doch Kreativität punktet: So wurde etwa die „Eisperle“ in Graz vom Gourmetmagazin Falstaff heuer zum vierten Mal in Folge zum beliebtesten Eissalon der Steiermark gewählt.