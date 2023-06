Update: Jamie Foxx ist „noch nicht er selbst“

Am 12. April veröffentlichte Foxx‘ Tochter Corinne Foxx auf Instagram eine Erklärung, in der sie enthüllte, dass ihr Vater ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und sich erhole, nachdem er am Vortag mit einer „medizinischen Komplikation“ konfrontiert gewesen sei. Ein weiteres Statement, das die Berichterstattung um den Vorfall kritisierte, wurde veröffentlicht, dann wurde es still. Endlich gibt es Neuigkeiten zum Gesundheitszustand des Schauspielers.