Polit-Geplänkel um Parkflächen in der Innenstadt

Ein Umstand, den die Freiheitlichen nun auch per Dringlichkeitsantrag für die Innenstadt fordern, nachdem SP-Stadtchef Klaus Luger und Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) am Dienstag die Pläne für die Fortsetzung der Baumpflanzoffensive präsentierten. Für jeden der vorerst geplanten 30 Bäume müssten laut FPÖ ein bis eineinhalb Parkplätze weichen. „Begrünungsmaßnahmen sind grundsätzlich zu begrüßen, es müssen aber auch alle Auswirkungen mitbedacht werden, etwa die bereits jetzt äußerst angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt“, so FP-Gemeinderat Manuel Danner. „Ich erwarte mir eine Unterstützung durch die SPÖ, die in der letzten Gemeinderatssitzung fast wortident eine ähnliche Befragung am Froschberg beantragt hat. Ich nehme aber auch die ÖVP in die Pflicht, die bislang alle Parkplatz-Streichungen mitverantwortet hat und jetzt vor einem Parkplatzmangel warnt.“