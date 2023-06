„Ich hielt das Internet für einen Blödsinn“

„Da waren bei 30 Prozent verkauften Tickets die Tribünen trotzdem voll“

Als Jus-Student in Graz arbeitete er viel im Musikgeschäft. Seine Liebe zum Ring erlosch aber nie. Wie der Kartenverkauf und der Einlass dort abliefen, verwunderte ihn. So hielt Ammann 1987 eine Präsentation, was er alles durch seine Erfahrungen in der Musikbranche besser machen könnte. Er erhielt den Zuschlag. Der Steirer erinnert sich: „Bei den Grand-Prix-Rennen halfen damals oft Leute von Vereinen in der Nähe beim Einlass mit. Da waren bei 30 Prozent verkauften Karten die Tribünen trotzdem voll.“ Die freiwilligen Helfer blieben, aber Ammann stellte Aufpasser dazu. Heute sind seine Firmen Grand Prix Tickets und CAM Security längst weltweites Inventar der Formel 1.