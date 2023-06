Wenn die Seele ganz dringend Erste Hilfe braucht

Rund 300 Menschen mit psychischen Belastungen vertrauten in 850 Gesprächen ihre Nöte dem Psychosozialen Zentrum in der Pfarrgasse an. Rund einem Viertel genüge dieser Erstkontakt mit den insgesamt sechs Experten und Expertinnen in den Bereichen Psychologie, Psychotherapie, Pädagogik, Sozialarbeit und Medizin. „Seit kurzem verstärkt eine Genesungsbegleiterin das Team“, ergänzte Striebel-Thurner.