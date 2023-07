Autobus-Kaiser mit Klimaticket im Clinch

So schnell passt sich die Mobilität an die neuen Verhältnisse an: Die Dr.-Richard-Gruppe als größtes eigentümergeführtes Unternehmen der Branche liegt beim Umsatzwachstum wieder auf der Überholspur. Ludwig Carl Richard: „Die Nachfrage ist so gewaltig, dass derzeit bereits 150 Fahrer eingestellt werden könnten.“ Selbst Neulinge können mit netto 2500 Euro im Monat rechnen.