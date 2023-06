Regenschirm in Auge gerammt: Prozesstermin fix

Nach einem Ausmusterungsseminar an der HUAK Enns am 24. Februar diesen Jahres wurde im Anschluss in der Kaserne gefeiert. Sechs Männer, darunter der Angeklagte und das Opfer, gingen danach noch gemeinsam in eine Bar in Enns. Schon dort habe der Beschuldigte angefangen zu pöbeln, heißt es in der Anklageschrift. Gegen 1.30 Uhr verließ die Gruppe das Lokal, der junge Oberösterreicher schnappte sich einen stehengelassenen Regenschirm. Draußen spannte er ihn auf und fuchtelte offenbar damit herum. Neuerlich fing er wohl an zu stänkern, worauf der 33-jährige Niederösterreicher zurückredete.