Konflikte: Höchste Totenzahl seit Ruanda-Genozid

Zum neunten Mal in Folge ist die Welt weniger friedlich geworden, wie der Global Peace Index der Denkfabrik Institute for Economics and Peace zeigt. Während sich die mediale Aufmerksamkeit des Westens stark auf den Ukraine-Krieg konzentriert, forderte der Tigray-Konflikt in Äthiopien im vergangenen Jahr sogar für noch mehr Todesfälle.