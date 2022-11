Äthiopien und Tigray-Rebellen schließen Waffenruhe

Die Konfliktparteien im seit zwei Jahren andauernden Tigray-Konflikt in Äthiopien haben sich nach Angaben der Afrikanischen Union (AU) auf eine Waffenruhe verständigt. Beide Seiten hätten einer „Einstellung der Feindseligkeiten zugestimmt“, sagte der AU-Vermittler Olusegun Obasanjo am Mittwoch nach tagelangen Friedensgesprächen in Südafrika.