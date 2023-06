Sie erfuhr im schlimmsten Moment von Piqués Betrug

„Konnte ihn nicht um Rat fragen“

Sie dachte, sie würde das alle „nicht überleben“. Sie erzählte weiter: „Der Mann, den ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, mein Vater, verließ mich, als ich ihn am meisten brauchte. Ich konnte weder mit ihm reden noch meinen besten Freund um Rat fragen, den ich so dringend brauchte.“