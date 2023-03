Für Shakira sind ihre Lieder „die beste Therapie“

Shakira hat die eigene Musik geholfen, die Trennung von ihrem Ex, dem Fußballstar Gerard Piqué, zu bewältigen. „Meine Lieder sind die beste Therapie“, sagte die kolumbianische Sängerin am Montag in ihrem ersten Interview seit der Veröffentlichung ihres neuen Erfolgshits „BZRP Music Session #53“.