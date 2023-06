Dario Tadic: St. Pöltens fehlendes Puzzleteil

Oha! Dachten sich gestern wohl viele SKN-Fans, als die Nachricht durchsickerte, dass Dario Tadic künftig an der Traisen auf Torjagd geht. Der Angreifer, der in der abgelaufenen Spielzeit in 26 Bundesliga-Partien sieben Treffer erzielte und fünf Assists beisteuerte, kam ablösefrei aus Hartberg, unterschrieb bis 2025. „Nach dem Gespräch mit ihm war mir sofort klar, wie hungrig Dario noch ist“, steht für Kaderplaner Tino Wawra schon jetzt in Stein gemeißelt: „Ich bin mir sicher, dass er jenes Puzzleteil ist, das uns in der Offensive gefehlt hat.“