Gesuchter Schütze nach Schüssen in Wien gefasst

Verdächtige verweigerte bislang die Aussage

„Dem Landeskriminalamt Wien ist es aufgrund intensiver und akribischer Ermittlungen gelungen, den Aufenthaltsort auszuforschen“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde am Montag gegen 15.40 Uhr in Liesing mithilfe des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. „Bei seiner Vernehmung verweigerte er die Aussage“, berichtete die Sprecherin.