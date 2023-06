Ferienbeginn im Osten: Hier wird es sich stauen

Verzögerungen bereits am Wochenende

Staus drohen allerdings auch schon an diesem Wochenende: Zum Ferienbeginn in Ostösterreich kommen die Formel 1 in Spielberg und drei große Konzertevents in Wien. Viele Reisende brechen gleich nach der Zeugnisvergabe Richtung Süden auf, daher erwartet der ARBÖ am Freitagnachmittag vor allem auf den Autobahnen in und um die Bundeshauptstadt, auf Donauuferautobahn (A22), Südautobahn (A2), Südosttangente (A23) und Westautobahn (A1), „lange Verzögerungen“. Wartezeiten sollten zudem auf den Stadtausfahrten eingeplant werden.