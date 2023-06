Urlauber sorgen wieder für gewaltige Blechlawinen

Alle wollen in den Süden - oder wieder heim: Der Urlauberverkehr sorgte auch am Sonntag wieder auf den heimischen Straßen für lange Staus und Verzögerungen. Stau-Hotspot war einmal mehr Tirol - betroffen waren vor allem die A13 Brennerautobahn oder die B179 Fernpassstraße. Behinderungen gab es auch an der Grenze bei Kufstein oder in Salzburg am Walserberg.