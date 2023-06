Ferrari: Rote Hoffnung vor dem Österreich-GP

Beim Großen Preis von Kanada in Montreal war Leclerc in der Qualifikation nicht unter die schnellsten zehn Autos gekommen - und reagierte sichtlich und hörbar angefressen. Denn laut dem Monegassen verabsäumte es Ferrari in der äußerst turbulenten Session, seinen Dienstwagen rechtzeitig auf Trockenreifen umzurüsten, was seine Chancen immens verschlechtert habe. „Wir machen uns unser Leben viel zu schwierig damit“, verbalisierte Leclerc das x-te Mal seinen Ärger.