Der Wunsch nach mehr Mut und Entschlossenheit

Sicher, die Umsetzungsgeschwindigkeit in der Politik sei eine andere. Entscheidungen müssten in einer Demokratie anders diskutiert werden als in einem Unternehmen. „Ich hätte mir dennoch mehr Mut, Entschlossenheit und Geschwindigkeit bei Dingen gewünscht, die außer Diskussion stehen“, stellt Ohneberg klar. Denn gerade in den Bereichen Infrastruktur, Raumordnung und Arbeitskräftemangel brauche es irgendwann größere Würfe. „Am Ende geht es nämlich nicht nur um Industrieangelegenheiten, sondern um einen wettbewerbsfähigen Lebensraum.“