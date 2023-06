Top-Platzierungen fürs „Golser Bier“

Seit April des Vorjahres ist Johannes Kugler der neue Braumeister. „Seine Maßnahmen greifen und sein Eifer hat sich auf das gesamte Team ausgeweitet“, schmunzelt Sautner. Bei dem Verkostungsevent ist auch das Who is Who der Braubranche dabei, umso mehr freuen ihn natürlich die drei Top-Platzierungen mit jeweils 93 und 91 Punkten. „Deshalb sage ich danke und gratuliere unserem Team aufs Herzlichste“, so Sautner.