Eklat bei WM-Finale: Nun spricht „Goldsteak-Koch“

Was war passiert? Als die neuen Weltmeister rund um Lionel Messi mit ihren Familien ihren größten Triumph feiern wollten, nervte ein Selfie-Jäger am Rasen in Katar gewaltig. Es war der 39-jährige Nusret Gökce, besser bekannt als Gastronom „Salt Bae“ bzw. als jener Koch, der den Stars ihr Goldsteak für 1700 Euro verkauft und dann mit einer speziellen Handbewegung salzt.