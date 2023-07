Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der vierjährige Schäfer-Mischling Sparks ist menschenfreundlich, kann vermutlich auch zu Kindern vergeben werden und ist mit Artgenossen verträglich. Er hat mit einem zweiten Rüden in einem Haus mit Garten gelebt, jedoch mangels Zeit sein Zuhause verloren. Simba geht brav an der Leine, lässt sich mit Futter gut motivieren und lernt schnell. Über ein Zuhause am Stadtrand oder am Land, vorzugsweise mit Garten, würde sich der liebe Vierbeiner freuen. Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.