Luftunterstützung bei Waldbrand am Berg

Wanderer hatten gegen 10 Uhr am Vormittag das Feuer am Zwillingkogel in Grünau im Almtal bemerkt. Direkt neben einem Weg flackerte das Feuer. Sofort rückten Feuerwehrleute und Bergretter zum Brandherd in etwa 1000 Metern Seehöhe aus. Mehrere Bäume und der Boden brannten. Warum? Unklar. Eine weggeworfene Zigarette, eine Scherbe, die als Brennglas wirkte - alles ist möglich. Auch Blitzschlag kommt in Frage.