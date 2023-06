Michael Ostrowski bekam Anfrage zum Klimakleben

„Krone“: Hat dich der Erfolg deines Buchs „Der Onkel“ überrascht?

Michael Ostrowski: Ja, das war eine Überraschung. Ich war lange nicht bereit, ein Buch zu schreiben, habe immer gedacht, was bringt Leute dazu, sich 300 Seiten aus der Seele zu reißen. Jetzt ist „Der Onkel“ bereits in der 4. Auflage, diesen Erfolg nehme ich als großes Geschenk an.