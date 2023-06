Kampf gegen Essstörungen bei unseren Jüngsten

„Die Nachfrage war so groß, dass wir jetzt von 20. bis 24. Juli wieder vier Intensivtherapietage in St. Veit anbieten“, erzählt Cavini. „Nach einem Online-Erstgespräch gibt es tägliche Einzel- und Gruppentherapien, gemeinsames Kochen und Essen, Workshops zum kalorischen Anreichern von Gerichten, Elterngruppen bis hin zum therapeutischen Abschluss am Bio-Bauernhof Ofner und das angepasst an die Bedürfnisse der 0-10-Jährigen.“ Weitere Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse: traintoeat@gmx.at