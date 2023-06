In Wien gefasster Drogendealer an USA ausgeliefert

Aufgestöbert und in Wien-Fünfhaus festgenommen

Zwei Jahre später konnte das FBI in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern den „Monopoly“-Server lokalisieren und vom Netz nehmen, dabei erhielten die Ermittler auch Einblick in ein Online-Forum, das mit dem Marktplatz verbunden war. Auf die Spur des Darknet-Drogenbarons kamen die Behörden, als er die kriminell erwirtschaftete Kryptowährung in altbewährtes Geld umwandeln wollte. Die weltweite Fahndung - auch nach möglichen Komplizen und Lieferanten - lief im großen Stil an.