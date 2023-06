Hartberg: Kampf für Gebärstation nimmt Fahrt auf

„Geburtenstation Hartberg - die lassen wir uns nicht nehmen!“, nennt sich die Petition, die am Dienstag gestartet wurde. An diesem Tag präsentierte die Spitze der Krankenhausgesellschaft Kages die geplanten Umstrukturierungen in der steirischen Spitalslandschaft, welche durch den Personalmangel notwendig geworden sind.