Mehr Gratiskarten, aber schwächeres Programm

31 Spielorte und 85 Programmpunkte umfasst die Veranstaltungsreihe 2023. Schwerpunktmäßig besinnt man sich auf das Klassische und Traditionelle. So ist etwa der alljährliche Salzburger Fackeltanz am Residenzplatz einer der Höhepunkte. Probeneinblicke sind heuer auch wieder möglich. Anlässlich des Max Reinhardt Jubiläums gibt es Führungen durch das Schloss Leopoldskron. Nachholen wird man die Jedermann-Gala, die ursprünglich für das Jubiläumsjahr der Festspiele 2020 mit 100 Protagonisten vergangener Inszenierungen geplant war. Die Idee wird allerdings in veränderter Variante wieder aufgegriffen: Archivmusik wurde neu arrangiert.