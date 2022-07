Alle wollen zu Lars

Die Karten für das Fest zur Festspieleröffnung sind gratis. Am 22. und 23. Juli bietet das Fest eine Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen, die „Krone“ berichtete. Neben altbekannten Programmpunkten, wie dem Salzburger Fackeltanz, zu dem sich wieder 100 Paare verschiedener Brauchtumstanzgruppen am Residenzplatz treffen, steht auch Neues am Programm. Etwa die Filmpremiere „Die doppelte Frau“ mit Verena Altenberger.