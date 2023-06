US-Republikaner wollen Biden aus Senat bringen

Zwei solcher Verfahren gegen Trump

Gegen Trump war in dessen Zeit im Weißen Haus gleich zweimal ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden, zunächst wegen der sogenannten Ukraine-Affäre und später wegen der Kapitol-Erstürmung am 6. Jänner 2021. Der Rechtspopulist wurde aber jedes Mal von seiner eigenen Partei vor einer Verurteilung bewahrt. Er ist übrigens nur einer von drei Präsidenten in der US-Geschichte, bei denen es zu diesem Prozess im Senat kam.