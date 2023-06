Lehrer gewann Prozess, Gemeinde bleibt hart

Eines ist sicher: Der Streit dürfte sich ebenso in die Länge ziehen wie die Verfahrenskosten, die jetzt bereits einen ordentlichen fünfstelligen Bereich erreicht haben, da für den Bürgermeister eine Wiedereinstellung nicht infrage käme, wie der rechtliche Vertreter der Gemeinde, Klaus Perl, der „Krone“ erzählt. Und die Gemeinde will einen Schritt weiter gehen: In der Folge soll der Pädagoge auch das seit der fristlosen Entlassung im Dezember nicht ausbezahlte Gehalt nicht wieder erhalten, lässt Bürgermeister Ernst Wendl über Perl ausrichten.