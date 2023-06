Eine Welle der Solidarität für den FreuRaum

Eisenstadt ohne FreuRaum? Das darf nicht passieren! So denken viele, die nun zur Benefizveranstaltung für das Sozialprojekt gekommen sind. An die 400 Besucher fanden sich in der Fanny Elßler Gasse ein, um den Musikern und Kabarettisten zu lauschen. Wie berichtet, ist die Gastro-Genossenschaft zuletzt in finanzielle Schwierigkeiten geraten - unter anderem wegen hoher Kosten.