Unterhaltsschuldner zum dritten Mal verurteilt

„Ich bemühe mich eh. Ich tue mir halt verdammt schwer“, so der Zweifach-Vater. Der Richter ortete ein Bemühen in jüngster Zeit, verhängte eine achtmonatige Bewährungsstrafe für den Zeitraum von 2017 bis 2020. Nach seiner Haftentlassung im Jahr 2022 zahlte der Mann zumindest geringe Beträge. „Das soll für Sie ein Anreiz sein“, so der Vorsitzende in der Begründung.