Nächste Gewitter im Anmarsch, dann bis zu 35 Grad

Am Sonntag zeigt sich weiterhin trockenes Wetter. Quellwolken, die sich am Nachmittag über den Alpengipfeln bilden, bleiben meist harmlos. Sonnig startet der Tag auch weiter im Osten und Südosten. In der Früh steigen die Temperaturen auf elf bis 17 Grad. Später steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad, am wärmsten wird es in Vorarlberg und Tirol.