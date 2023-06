Bruce Springsteen: Der Boss am Zenit des Schaffens

Im Juli in Wien

Doch an die drohende Verabschiedung vom Boss will klarerweise niemand denken, auch wenn er mit selten eingestreuten Anekdoten von früher oder den bei „Tenth Avenue Freeze-Out“ auf der Leinwand gehuldigten, verstorbenen Ex-E-Street-Band-Mitgliedern Danny Federici und Clarence Clemons immer wieder Sentiment versprüht, dass man in dieser Form früher noch nicht verspürte. „Born To Run“, das Lied, das ihn 1975 zum Superstar machte und vor „Born In The U.S.A.“ zu einer kleinen US-Hymne wurde, zaubert eine warme Patina in das Auditorium. Als er nach knapp drei Stunden ganz alleine und nur mit Akustikgitarre bewaffnet „I’ll See You In My Dreams“ zelebriert, ist die Messe gelesen. War es das wirklich? Man mag und will es nicht glauben. Am 18. Juli kommt Springsteen mit der E Street Band ins bereits restlos ausverkaufte Wiener Happel-Stadion. Schauen Sie sich das an, es könnte das letzte Mal sein!