Schafft Regierung sinnvolle Bodenschutz-Reform?

Die erste „Österreichische Bodenschutzstrategie“ hätte am Dienstag im Rahmen der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) beschlossen werden sollen, der Beschluss wurde jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt. Was denkt die „Krone“-Community, wird sich die Regierung noch auf eine sinnvolle Bodenschutzstrategie einigen können? Welche Punkte würden Sie sich darin wünschen? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!