Wenn auch die Liebe keine Berge versetzt

Im Theaterstadel in Rainbach im Innkreis steht die alttestamentarische Geschichte „Ruth“ auf dem Programm. Erstmals führt die renommierte Regisseurin Babett Arens Regie – exzellent! Mit erfahrener Hand setzt sie das Stück in Szene, das vom Fremdsein in der Fremde handelt, von Vorurteilen und Hass, aber auch von der Kraft der unverbrüchlichen Liebe, die vielleicht keine Berge versetzt, aber zumindest Versöhnung bringt.