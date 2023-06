EM-Maskottchen ist da - und es hat eine Hose an!

Ein putziger kleiner Bär mit Hose: Die Europäische Fußball-Union hat am Dienstag das Maskottchen für die EM 2024 in Deutschland vorgestellt. „Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut“, teilte die UEFA mit.