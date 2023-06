„Ich habe versucht, nicht zusammenzubrechen“

Sportlich an der Spitze, seelisch am Boden

Als sie 2000 in Wimbledon im Halbfinale gegen Lindsey Davenport ausschied, war sie so verzweifelt über ihre Lage, dass sie mit Selbstgesprächen anfing. Ihr Vater beschimpfte sie, demütigte sie und sperrte sie aus dem Hotelzimmer aus. Nach einem verlorenem Grand-Slam-Halbfinale. Da war sie gerade mal 17. Zwei Jahre später war sie die Nummer vier der Weltrangliste. Sportlich an der Spitze, seelisch am Boden. Ab 2005 unterbrach sie den Kontakt zu ihrem Vater, der in Serbien blieb.