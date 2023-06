Sorgt Marcel Sabitzer für die nötige Kreativität?

Das gilt auch für Sabitzer, der nur einen Monat nach seiner Meniskus-OP in der letzen halben Stunde in Brüssel ein überragendes Blitz-Comeback abgeliefert hat. Der 29-Jährige übernahm im Mittelfeld in der letzten halben Stunde sofort das Kommando. Heute ist er laut Rangnick „einsatzfähig und damit ein Kandidat für die Startelf“. Zumal Österreichs Teamchef beim 1:1 in Belgien auch Kritikpunkte fand: „Vor allem in Ballbesitz gibt es Dinge, die wir besser machen können.“