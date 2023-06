„Pfitschipfeil“ Mayr flitzt quer durch Europa

Salzburg, Wien, Schwäbisch Hall, Innsbruck und jetzt Stuttgart - Footballer Yannick Mayr hat in seiner Karriere schon viele Orte kennengelernt. Seit wenigen Monaten lebt der pfeilschnelle 27-Jährige in der Hauptstadt von Baden-Württemberg, ist bei der „Surge“ in der European Football League (ELF) ein Leistungsträger. Im Team hat sich der Wide Receiver gut eingelebt. Viele seiner ehemaligen Kollegen bei den Schwäbisch Hall Unicorns, für die er 2021 spielte, sind bei Stuttgart aktiv. Auch Headcoach Jordan Neuman. „Er hat frischen Wind hineingebracht“, erklärt der 27-Jährige. Schließlich war die „Surge“ in der vergangenen Saison die schwächste Mannschaft, hatte keinen einzigen Sieg eingefahren.