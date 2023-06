Gekentert: Fischer retten Mann aus Bodensee

Der 52-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 5.30 Uhr mit seinem Boot auf dem See in der Nähe des Rheindamms unterwegs, als das Unglück passierte. In der Dunkelheit fuhr er über ein noch unbekanntes Hindernis. Dadurch wurde sein Boot an Antrieb und Rumpf massiv beschädigt und verlor seine Schwimmfähigkeit. Es begann zu sinken.