Noch immer keine Lehrpläne für Linzer Digital-Uni

Derzeit keine Kooperation mit JKU

Ob die JKU, die vorläufig dem IDSA Obdach gewährt, auch fachlich oder personell etwas an die neue Digitalisierung-Uni abgeben muss, ist unklar. Man sei derzeit keine Kooperationspartnerin des IDSA, hieß es bei der JKU. Stefan Koch, der ab Herbst JKU-Rektor ist, pochte bei seiner Vorstellung auf Kooperation statt „Kannibalisierung“. Die Weiterentwicklung des gesamten Universitätsstandorts sei der JKU ein großes Anliegen, man sei in diesem Sinne jederzeit zu konstruktiven Gesprächen mit dem IDSA bereit, wird von der Linzer Uni betont. Die JKU hat traditionell einen starken technischen Fokus. Die Uni verfügt etwa über ein internationales Lehr- und Forschungszentrum für Produkt- und Produktionsprozessforschung namens Linz Institute of Technology (LIT) und bietet seit dem Wintersemester 2019/20 ein Studium zu Artificial Intelligence an, das AI-Labor am LIT leitet der international anerkannte KI-Pionier Sepp Hochreiter. Überschneidungen dürften hier vorprogrammiert sein.