Grabher mit neuem Allzeit-Hoch in Weltrangliste!

Frances Tiafoe neu in den Top-Ten

Bei den Männern gab es für Österreichs beste Spieler keine Veränderung, Sebastian Ofner ist 81., Dominic Thiem 89. Neu in den Top-Ten vertreten ist Frances Tiafoe als Zehnter. Der 25-Jährige schaffte als erst dritter Afroamerikaner nach Arthur Ashe und James Blake den Einzug in den Kreis der zehn besten Akteure der Welt. Tiafoe hatte am Sonntag in Stuttgart seinen dritten ATP-Tour-Titel gewonnen.