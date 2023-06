Trotz Matchball: Struff verpasst Premierentitel

Bei den 250er-Turnieren in ‘s-Hertogenbosch gingen die Siege an die Russin Jekaterina Alexandrowa und den Niederländer Tallon Griekspoor. Die an Nummer vier gesetzte Alexandrowa verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr mit einem Dreisatzsieg über ihre topgesetzte Landsfrau Veronika Kudermetowa mit Erfolg. Griekspoor besiegte den Australier Jordan Thompson ebenfalls in drei Sätzen.