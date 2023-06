Mega-Stimmung, große Party: Komm doch wieder!

Rund 66.000 Zuseher an allen drei Tagen, bestes Sommerwetter mit zwei temporären Niederschlägen am Eröffnungstag und begeisterte Bands - das ist die grobe Endbilanz des Lido Sounds, das am Wochenende erstmals am Linzer Urfahranermarkt stattfand. Internationale Top-Acts wie Florence + The Machine, Apache207, Cro, Wanda oder Peter Fox brachten das Gelände zum Beben. Einzelne Mitglieder der Toten Hosen waren sogar alle drei Tage am Start.